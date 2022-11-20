Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Askerlerimizin ayağına taş değmesin
[Fotograf: AA]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda Türk ordusuna başarılar dileyerek, "Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir" dedi.
Genel Başkan Akşener, Partisinin İl Başkanlığınca Miniatürk'te düzenlenen Öğretmenler Günü Kahvaltı Programı'na katıldı.
Konuşmasında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na değinen Akşener, şöyle devam etti:
"Suriye'ye başlayan sınır ötesi harekat için ordumuza, Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum."
Etiketler: İyi Parti Meral Akşener Terörle Mücadele
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