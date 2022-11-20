Genel Başkan Akşener, Partisinin İl Başkanlığınca Miniatürk'te düzenlenen Öğretmenler Günü Kahvaltı Programı'na katıldı.

Konuşmasında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Suriye'ye başlayan sınır ötesi harekat için ordumuza, Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin hissiyatına uygun olarak gelişir. O nedenle zorlu bir süreçtir. Allah kolay kılsın diyorum."