Kilis Öncüpınar Sınır Kapısındaki Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce, Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlendi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, saldırıda 1 asker, 1 komiser ve 6 polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personelinin yaralandığını duyurdu.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.