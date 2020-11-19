Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan 2 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askere de acil şifalar dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 19, 2020
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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