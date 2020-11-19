Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askere de acil şifalar dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 19, 2020