Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tedbirleri konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. "Aksi halde yeni tedbirlerin alınması kaçınılmaz olur." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu." diye konuştu.

Hem dünyadaki tabloyu hem Türkiye'deki yeni tedbirleri değerlendirdi. Türkiye'de alınan yeni tedbirlerin nedenini açıkladı.

"Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur"

Koca, "Ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Her ne kadar güçlü altyapımız ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumdaysak da, gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesini isteyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur"

Bu dönemde yapmamız gereken 83 milyon vatandaşımızın alınan tedbirler konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hep birlikte mücadeleyle bunun üstesinden gelebiliriz. tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirler alınamayacağını düşünüyorum. Ancak hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir.

"Aşımızın devreye girmesi, tahminimiz nisan ayında olur"

Bizim aşımızın devreye girmesi, tahminimiz nisan ayında şeklinde olur. Bizim dünyada erken dönemde aralık ayında aşı çıkar çıkmaz vatandaşımıza güvenilir olan iki aşıyı Türkiye'de şu an uyguluyoruz. Hem Pfizer'i, hem Sinovac'ı uyguluyoruz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamadık. Antikor oluşuyor. İkisiyle ilgili girişimlerimiz ciddi. En erken dönemde vatandaşımıza temin ederek, yoğun bir şekilde temin ederek aralıkta yaptırmak istiyoruz.

Dünyada erken dönemde güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza, önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan emin olun. Aralıkta başlayabilirliğimizin de çok yüksek olduğunu bilmiş olalım. Ben sayıyı şimdiden çok söylemek istemiyorum. 10 milyonlarla ifade edilen sayılar olduğundan emin olun.