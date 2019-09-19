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Kılıçdaroğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü paylaşımı19 Eylül 2019 Perşembe 15:36 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 15:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA