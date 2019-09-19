MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gaziliğin, inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun felaketler karşısında fazilet ve fedakarlık anıtı olup yükselmesi olduğunu söyledi. Bahçeli, "Şayet mevzubahis gazilik ise, kutlu ve kutsal değerler uğruna her şeyi göze alanların varlığı kesif ve kesin şekilde anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aziz şehitlere, muhterem gazilere hem vefa hem gönül hem de manevi borçlarının olduğunu belirten Bahçeli, gaziliğin şehadeti hedef almış muazzam bir mücadele hissiyatının mükafatı, korkunç hadiseler sürecinin içinden bir cevher gibi parlayan kahramanlık beratı olduğunu söyledi.

Vatan ve millet sevdası gaziliğin mümbit yurdudur"

Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ifade eden Bahçeli, "Gaza şuuru gazilik yuvası, vatan ve millet sevdası gaziliğin mümbit yurdudur. İstiklalimiz güvencedeyse, istikbalimiz güvenlik zırhına bürünmüşse bunda nice faninin insanüstü meziyet ve müdahalesinin emsalsiz payı bulunduğu vakidir, varittir." dedi.

"Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür"

Bahçeli, "Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengaverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler; barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir.

Kolunu, bacağını, gözünü veya bir başka uzvunu terörle mücadelede kaybetmiş gazilerimizin hakkını ve hukukunu korumak sadece milli bir görev değil aynı zamanda ikamesi olmayan şeref meselesidir. Şerefimiz kadar varız, şerefimiz kadar insanız. Nitekim gerisi laf-ı güzaftır."

"Malul sayılmayan gaziler uzanacak bir el bekliyor"

Gazilerin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareketi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk almasının kaçınılmaz bir zaruret olduğunu söyleyen Bahçeli, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan gazilerin uzanacak bir el beklediğini belirtti.

"Gazilik madalyası mutlaka verilmelidir"

Bahçeli, "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir." dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"İlave olarak iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti temin edilmelidir

Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan, ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur. Ve de acilen telafi edilmelidir."

Kaynak: TRT Haber