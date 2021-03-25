CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kent merkezinde dükkanlara uğradı, çalışanlarla sohbet etti.

"Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu"

"Biraz da bizim kabahatimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da söylüyorum. Yani daha fazla vatandaşa gitmek, daha fazla konuşmak, daha fazla derdini dinlemek gerekiyordu. Biz bunu uzun yıllar belki ihmal ettik ama şimdi sizler ile bizler artık bir anlamda Türkiye'nin geleceğini oturup düşünmeye başladık"

"Oturalım bir sorun nasıl çözülür konuşalım"

Kılıçdaroğlu temasları kapsamında kültür merkezinde de kanaat önderlerine seslendi.

Gündeminde ekonomi olan Kılıçdaroğlu, "Bizim oturup düşünmemiz ve yeni bir strateji üretmemiz lazım yeni bir stratejiye ihtiyacımı var bizim. Gerilim evet istemiyoruz, oturalım bir sorun nasıl çözülür konuşalım. Faiz faiz faiz nereye kadar faiz. En değerli şey alın teridir" dedi.