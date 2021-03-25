Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda Suriye'deki ateşkes ihlallerini görüştüğünü açıkladı:

"Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün bu ihlalleri dile getirdik, karşılıklı bir takım tedbirler almamız konusunda mutabık kaldık ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz.

Bizim amacımız bölgedeki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgeye bir an önce barışın gelmesi. Bu konudaki katkılarımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her düzeyde yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Buradaki terörist grupların bir an önce kontrol altına alınması lazım. Onlara karşı bir takım mücadele, bir takım tedbirlerin yürürlüğe girmesi lazım. Bu konuda karşılıklı çalışmak konusunda (Rusya ile) mutabık kaldık."

"220 civarında terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir şekilde ateşkes ihlalerine taviz vermek durumunda değil. Yapılan her türlü saldırı, taciz ve tecavüze karşı elindeki tüm imkanları kullanmak suretiyle gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart'tan bugüne kadar teröristlerin yaptıkları bir takım girişimler var, saldırılar var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla yaklaşık 220 civarında terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar, askeri okullara öğrenci alımıyla ilgili de "Yönetmeliği daha etkin hale getirme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.