Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.
Wang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapılmıştı.
Etiketler: Çin Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı
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