Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.

Wang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Wang Yi ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapılmıştı.