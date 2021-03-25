Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 8'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişimi engellendi.
Girişimde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/eTGyvbZh3O— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021
6 terörist daha etkisiz hale getirilmişti
Bakanlık bugün Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıklamıştı.
Böylece, bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.