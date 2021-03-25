Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişimi engellendi.

Girişimde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/eTGyvbZh3O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021

6 terörist daha etkisiz hale getirilmişti

Bakanlık bugün Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıklamıştı.

Böylece, bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.