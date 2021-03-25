Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristle mücadele etkili ve kararlı şekilde sürüyor.
Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı teröristin eylem hazırlığından olduğu belirlendi.
6 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L75DtDi6Pg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021
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