Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristle mücadele etkili ve kararlı şekilde sürüyor.

Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı teröristin eylem hazırlığından olduğu belirlendi.

6 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.