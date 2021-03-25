Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere destek

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Kronik rahatsızlığı olan 1929 ihtiyaç sahibine 3,1 milyon TL yardım

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "1929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin 64 lira 78 kuruş destekte bulunacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.