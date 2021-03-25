Takvimler 1954'ün 31 Aralık'ını gösteriyordu...

Sivas'ın Şarkışla'ya bağlı Elmalı köyünde Yazıcıoğlu ailesinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

"İyilik eden", "güzel işler yapan" biri olsun istediler. Adını "Muhsin" koydular...

O çocuk daha 20'li yaşlarında ülkücü hareketin liderleri arasına girecekti.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1972'de üniversite için Ankara'ya geldi. Ülke de üniversiteler de hareketliydi.

1978'de önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ardından genel başkanlık koltuğuna oturdu. Aynı yıl Ülkücü Gençlik Derneği'ni kurdu. MHP'de de görev aldı. Genel Başkan Müşavirliği yaptı.

12 Eylül sonrası Mamak günleri

12 Eylül darbesi, onu da cezaevine koydu. 7,5 yıl Mamak Cezaevinde kaldı. Bunun tam 5,5 yılı hücrede geçti.

Ama davasına ara vermedi. 1987'de cezaevinden çıktı. Yoluna devam etti.

12 Eylül mağduru ülkücülere ve onların ailelerine yardım elini uzattı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nı kurdu.

Ülkü ocaklarının devamı olan Gençlik Kültür ve Sanat Ocaklarını da açtı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Cezaevi sonrası yeniden siyaset

Aynı yıl siyasete de döndü. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

1991'de Sivas'tan milletvekili seçildi. 1 yıl sonra Alparslan Türkeş ile yolları ayrıldı.

29 Ocak 1993'de Büyük Birlik Partisi'ni kurdu.

Vesayete karşı siyasetin yanında

Muhsin Yazıcıoğlu, hep vesayete karşı siyasetin yanındaydı. Bunu 28 Şubat sürecinde de gösterdi.

Refah-Yol hükümetinin yanında yer aldı. Muhsin Yazıcıoğlu, birçok kez ölümle burun buruna geldi.

Atlattığı bir trafik kazasından sonra söylediği şu sözler hafızalara kazındı:

“Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur."

Henüz 55 yaşındaydı…

Ama o kara gün geldi çattı.

25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan helikopterle Yozgat'a gidiyordu.

Helikopter düştü. Enkaza ancak üç gün sonra "Kanlı Çukur" mevkiinde ulaşıldı. Helikopterdeki 5 kişinin yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetmişti.

Henüz 55 yaşındaydı...

Haber: Köksal AKPINAR