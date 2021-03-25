Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meclis Başkanı Şentop'tan A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ağırladığı Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele sonucu 2022 Dünya Kupası yolunda Hollanda'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki iki maçta da vurduğunuz gol olsun" ifadelerini kullandı.
Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele sonucu 2022 Dünya Kupası yolunda Hollanda'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 24, 2021
Önümüzdeki iki maçta da vurduğunuz gol olsun. #BizimÇocuklar ???????? pic.twitter.com/ast36Y149x
Etiketler: Mustafa Şentop A Milli Futbol Takımı
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