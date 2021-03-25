Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele sonucu 2022 Dünya Kupası yolunda Hollanda'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki iki maçta da vurduğunuz gol olsun" ifadelerini kullandı.

Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele sonucu 2022 Dünya Kupası yolunda Hollanda'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum.



Önümüzdeki iki maçta da vurduğunuz gol olsun. #BizimÇocuklar ???????? pic.twitter.com/ast36Y149x — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 24, 2021