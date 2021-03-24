Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli takıma tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tebrikler bizim çocuklar. Harika oyun, şahane skor." ifadelerini kullandı.
Tebrikler #BizimÇocuklar— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 24, 2021
Harika oyun, şahane skor @MilliTakimlar pic.twitter.com/qzJWyEyfJ6
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Fuat Oktay
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