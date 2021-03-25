Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP'nin MYK toplantısında Başkanlık Divanı belirlenecek
MHP'nin yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.
MHP'nin geçen hafta yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK listesinde önemli oranda değişikliğe gidilmişti.
Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ve Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu MYK'daki yerini koruyamamıştı.
Yarın Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılacak MYK toplantısında, partinin en yetkili kurulu olan ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı ile genel başkan yardımcılarının görev dağılımı belirlenecek.
MYK listesine giren isimler Yüksek Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.
Etiketler: MHP Devlet Bahçeli
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