Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, Bolu'da görev yaparken Bakım Astsubay Mustafa Orman ile el bombası tasarladı.

Ancak o projeyi hayata geçiremeden şehit oldu.

Proje yarım bırakılmadı, üretimi için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teklif götürüldü.

Şehit askerin adı "OZOK" ile yaşatılıyor

Şehit askerin bu projesi Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından hayata geçirildi. Ve şehidin isimleri kısaltılarak el bombasına "OZOK" ismi verildi.

Aile, projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşıyor.

Daha fazla el bombası taşınmasına imkan sağlıyor

OZOK el bombası, 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında. Boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor.

Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen "OZOK" el bombasında, C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.

Teröristlerin hain tuzağıyla şehit düşmüştü

Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.