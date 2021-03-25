Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.
Wang Yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.
Wang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.
Etiketler: Çin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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