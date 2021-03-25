2011 yılında 6 adliyenin birleşmesiyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı’ndaki adli emanet depolarında, Türkiye’nin yıllarca konuştuğu tarihi davaların delilleri muhafaza ediliyor.

19 odadan oluşan adli emanet depolarında, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından, terör örgütü PKK davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından faili meçhul cinayetlere kadar binlerce delil, mahkeme sonuçlanıncaya kadar bu depolarda tutuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek, suç eşyalarının saklandığı adli emanet depolarına yıllık 26 bin emanet eşyasının geldiğini söylüyor.

Savcı Çiçek, her bir depoda büyük davaların delillerini olduğunu vurgulayarak, güvenliğin üst seviyede tutulduğunun da altını çiziyor.

Raf raf, çuval çuval delil…

Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları, polisler tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getiriliyor, ilgili memurlar tarafından teslim alınıyor.

Burada kayıt altına alınarak depolara konulan eşyalar, mahkemece veya soruşturma savcılığının talebi halinde ya sahibine iade ediliyor ya imha ediliyor ya da muhafaza altında tutulmaya devam ediliyor.

Depoların içindeki torba, zarf ve poşetlerde, deste deste sahte paralar, artık kullanılmayan cep telefonları, kanlı pet şişeler, çarşaflar, ayakkabılar, tarihi tabancalar, bıçaklar, USB bellekler, bilgisayar ve kılıçlara kadar el konulan her türlü eşya saklanıyor.

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen çok sayıda silah ve malzeme de depolarda muhafaza ediliyor.

[Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar / Fotoğraf: TRT Haber]

Yaklaşık 6 bin silah delili FETÖ’cülere ait

Adli emanet depolarında bazı eşyalar sınıflandırılmış odalarda muhafaza ediliyor. FETÖ davaları kapsamında elde edilen emanetler ayrı bir odada, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ele geçirilen eşyalar ise ayrı bir odada.

Adli emanet depolarında yaklaşık 15 bin silah delili bulunuyor. Bunların yaklaşık 6 bini FETÖ soruşturmalarında ele geçirilen silahlar. Depolarda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü askerlerin kullandığı silahlar ve FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlar var.

Operasyonlarda yakalanan evrak ve eşyaların yanı sıra, şüphelilerin üzerlerinden çıkan şifreli 1 dolarlar, soruşturmalar kapsamında ele geçirilen tapeler ve gizli dosyalar da depolarda tutuluyor.

[FETÖ'cülerin 1 dolarları depolarda tutuluyor. / Fotoğraf: TRT Haber]

PKK’nın televizyon kurmak için hazırladığı ekipmanlar ayrı bir depoda

Terör örgütü PKK’nın kuzey Irak’ta kurmayı planladığı televizyon için hazırladığı teknik malzemelerin yer aldığı depoda, geçtiğimiz ocak ayında HDP Esenyurt ilçe binasına düzenlenen baskında ele geçirilen malzemeler de var.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, afişler ve örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda evrak ve dokümanlar çuvallar içinde muhafaza ediliyor.

Dikkat çeken deliller arasında 2017 yılında gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısında, zanlının ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar, sis bombası ve Adnan Oktar operasyonlarında ele geçirilen keskin nişancı tüfeği yer alıyor.

[Reina saldırganının evinde ele geçirilen silahlar / Fotoğraf: TRT Haber]

100 milyon dolarlık uyuşturucu

Uyuşturucu operasyonlarının delilleri de farklı bir depoda tutuluyor. Çuvalların içinde muhafaza edilen yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki uyuşturucular, mahkeme sonuçlandıktan sonra İstanbul Valiliği’ne teslim edilerek, imha ediliyor.

Faili meçhul cinayet davalarının delilleri açık hava deposunda

Faili meçhul ve intihar davalarında olay yerinden alınan kanlı giysi ve eşyalar da açık hava deposunda tutuluyor.

[Açık hava deposunda tutulan deliller / Fotoğraf: TRT Haber]

Özellikle son yıllardaki büyük operasyonlarla emanet sayıları da bir hayli arttı. Burada saklanan bütün deliller davaların seyrini değiştirecek nitelikte.