İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile "Afet Eğitim İş birliği Protokolü" imza törenlerine katıldı.

Soylu, Türkiye için büyük bir milat olan 1999 depremi sonrası, doğal afetler konusunda alınacak tedbirlere ilişkin hazırlıklar yapıldığını, bu kapsamda AFAD'ın önemli bir görev üstlendiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

7 pilot ilde afet planı tamamlandı

Bakan Soylu, 7 ilde hazırlanan "il risk afet planları"nın yıl sonuna kadar 81 ilde tamamlanacağını dile getirdi.

Soylu, Elazığ depreminin üzerinden bir yıl geçmeden 8 binin üzerinde konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar da 24 bin konutun daha teslim edileceğini söyledi.

51 milyon vatandaşa afet eğitimi verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, 51 milyon vatandaşa afet eğitimi verileceğini, şu ana kadar 3 milyon 691 binden fazla kişiye yüz yüze eğitim verildiğini, 81 il valisi ile mülki amirler ve 5 bin 734 gönüllünün eğitimlerinin tamamlandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda simülasyon eğitimleri ve broşürlerin de bastırıldığını anlatan Soylu, 13 bakanlık, 64 üniversite ile iş birliği yaptıklarına, muhtarlara da eğitim verildiğine işaret etti.