CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün önce "hiçbir milletvekilimiz terörist cenazesine katılmadı." demişti.

Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile Sezgin Tanrıkulu'nun PKK'lı teröristin cenazesinde çekilen fotoğrafları hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine arkadaşların katılmasını asla doğru bulmam, hiç kimsenin. Hiçbir milletvekilinin katılmasını doğru bulmam, her zaman her yerde bunu söylerim. Terörist insanlık suçu işler. Terörizme karşı bütün siyasi partilerin ortak tavır takınması gerektiğine inanırım. Terör konusunda en büyük acı çeken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörden arınması lazım, terörü yok etmesi lazım, terörle mücadele etmesi lazım." dedi.

"Tank Palet Fabrikası'ndaki işçilerin haklarını korudular mı?"

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin ordu çıkışının ardından STK'ların TSK'ya destek ziyareti soruldu.

Kılıçdaroğlu, soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Tank Palet Fabrikasında çalışan işçiler nasıl bir pankart açmışlardı, 'tank palet vatandır, vatan satılamaz' diye. Bu sendikalar orayı ziyarete gitti mi? O işçilerin haklarını korudular mı? Ben o işçilerin hepsinin gözlerinden öpüyorum."