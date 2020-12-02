Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, orduyu hedef alan sözleriyle tepkilere neden Olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri vardı. Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı'ndan, en alttaki erine kadar bütün ordunun başının üzerinde yeri olduğunu söyledi.

"Tanrıkulu Bey'in PKK cenazelerine katıldığını görüyoruz"

Kılıçdaroğlu'nu dinleyen muhtarlar, zaman zaman da eleştirilerini dile getirdi.

Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, "Teşkilatınızda görev yapan bazı vekillerinizin tutumunu eleştirmek istiyorum. Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını görüyoruz." dedi.

"Tanrıkulu'nun katıldığı cenaze töreni Tahir Elçi'nin cenazesi"

Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı cenaze töreninin Tahir Elçi'nin cenazesi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir teröristin cenaze törenine asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmayız. Doğru değil bu..." dedi.

Muhtarlığın demokrasi tarihinin mihenk noktası olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, siyasette ahlak vurgusu da yaptı.