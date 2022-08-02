CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM'nin tatile girdiğini ancak ülkenin dertlerinin devam ettiğini söyledi.

Ülkenin dertlerinin azalarak değil, artarak devam ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda harcımız var. Bu ülkenin kuruluşunda şehitlerin kanları var, atalarımız, gazilerimiz, babalarımız var. Biz, 'Meclis tatile girdi oturalım Türkiye'nin sorunlarını seyredelim' böyle bir düşüncemiz yok. O zaman karar aldık, bir şey yapmamız lazım, bir yerden başlamamız lazım. Nereden başlayalım, hepimizin aklına bir tek kent geldi, Erzurum'dan başlayalım. Erzurum, tarihi, kadim şehir, Dadaşlar'ın kenti. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bu kadim şehrimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nın odak noktası, başlangıç noktasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi."

Madem bu kadar önemli acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden tek bir milletvekili bile uzun süre çıkarmadı? Bu işin sorumlusu, kabahati CHP'lilerde yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız.

"Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik"

Kılıçdaroğlu, Erzurum'un hem ülke tarihinde hem de partilerinin tarihinde özel bir yerinin olduğunu belirterek, " Madem bu kadar önemli acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden tek bir milletvekili bile uzun süre çıkarmadı? Bu işin sorumlusu, kabahati CHP'lilerde yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, Gel otur, bir derdini dinle, çayını kahvesini iç, hiçbir şey yapmıyorsan bir cağ kebabını ye kardeşim. Bunları yapmadık." diye konuştu.

Erzurum'a aynı zamanda Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, kentin Milli Mücadele ateşinin ilk yakıldığı yerlerden birisi olduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet'in ilk kez dile getirildiği kentte bulunduklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Neden yeni bir mücadele, bu da önemli bir soru. Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asla bir kişiye teslim edilmemeli, asla. Bir kişiye bir devletin teslim edilmesi o devlet için bir felakettir. Örnek hepimiz Çanakkale Savaşı'ndan söz ederiz değil mi? Çanakkale'yi geçilmez kıldık değil mi? Çanakkale'nin her karışında binlerce şehidimizin, gazimizin, acısı, gözyaşı, kanı var değil mi? Çanakkale'yi 1915'lerde geçilmez kıldık mı, evet. Yedi düvele karşı mücadele ettik mi, evet. 1915-1916 Çanakkale Savaşlarında bu ülkenin vatandaşları Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Ama ne oldu sonra, bir dönem geçti, bir kişi çıktı dedi ki 'o gemileri serbest bırakın gelsinler, 1918. O mücadele verdiğimiz, Çanakkale geçilmez dediğimiz Çanakkale'de. O savaştığımız bütün gemiler, o gemilerdeki düşman askerleri Çanakkale'yi geçtiler, geldiler, Dolmabahçe'nin önünde demirlediler. O zaman Yıldırım Orduları Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 Haydarpaşa'ya geldi gemileri gördü ve şunu söyledi, 'geldikleri gibi gidecekler'."

"100 yıl ağır mücadeleler verdik"

Kılıçdaroğlu, Erzurum'un sıradan bir kongre değil, milli iradenin ilk kez çok açık ve net bir şekilde telaffuz edildiği bir kongre olduğunu anlattı.

Türk bayrağı dışında başka bir bayrağın altında asla duramayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. 100 yıl ağır mücadeleler verdik. Hakimiyeti milliye, milli irade için. Parlamento daha dün toplandı, sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Oturduk bütün sağlık çalışanlarının dernekleriyle konuştuk. Sağlıkta şiddeti nasıl engelleriz diye. Onların görüşlerini aldık. O görüşler paralelinde grup başkanvekillerimiz parlamentoyu davet etti, gelin sorunları çözelim. Sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. O meclis Gazi Meclistir, sıradan bir meclis değil. Gelmediler, katılmadılar. Gün olacak o Meclisin önündeki bayrak, kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek, bunu Millet İttifak'ı olarak yapacağız." diye konuştu.

Her kesimin sorunlarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Baba işsiz, kız, oğlan üniversiteyi bitirmiş, oğlan askerden gelmiş işsiz. Baba ile oğul birbirinin yüzüne bakamıyor, birisi diğerinden harçlık isteyemiyor, ev kiralarını ödemekte zorlanıyorlar. Alışverişe çıkan kadın fiyatları görünce şaşırıyor. Bu sorunları aşmak zorundayız, aşmazsak olmaz. Bu bizim aile, birey olarak yaşadığımız sorunlar. Bir de Türkiye olarak yaşadığımız sorunlar var. Bütün komşularımızla kavgalıyız, hepsiyle. Ömrü savaş meydanlarında geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk barışın ne kadar değerli olduğunu görmüş, bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Kan görmüş, acı görmüş. 'Barıştan daha değerli bir şey yok' demiş. Bütün komşularla niye kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Erzurumlu kardeşlerim unutmayın, Suriye'ye geleceklerdi değil mi? Suriye'de namaz kılacaklardı değil mi? Ne oldu? Onlar Suriye'ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam bu, sayısını kimse bilmiyor. Hiç kimse endişe etmesin, hiç kimseyi ırkçılık yapmadan, onuruyla oynamadan, onları kendi ülkelerine Allah nasip ederse sizlerin takdiriyle davulla, zurnayla göndereceğiz."