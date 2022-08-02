Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÖSYM'den 2022-KPSS açıklaması: İddialar asılsız
ÖSYM, pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'yla ilgili sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu açıkladı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." denildi.
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