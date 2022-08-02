Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 yılında 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak göçe müsamahalarının olmadığını, sınır duvarları yapıldığını, kaçak geçişlerin güvenlik güçlerince engellendiğini söyledi.
Soylu, "2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Süleyman Soylu Düzensiz Göçmenler
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