İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak göçe müsamahalarının olmadığını, sınır duvarları yapıldığını, kaçak geçişlerin güvenlik güçlerince engellendiğini söyledi.

Soylu, "2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." ifadelerini kullandı.