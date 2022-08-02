Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kadın cinayetleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Açıklamasında, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi"

Ayrıca, "2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" sözleri kullanıldı.