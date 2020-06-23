CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Bazı baro başkanlarının yürüyüşüne destek veren Kılıçdaroğlu, "biz baroların yürüyüşü saygıyla karşılıyoruz. Biz de adalet yürüyüşü yaptık. Üstelik CHP bayrağı kullanmadan yaptık. Bunu elimizde sadece Türk bayrağı vardı. Dünyaya mesaj verdik. Barolar da hak arıyorlar onlar da yürüyecekler." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Anayasa gayet açık silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla yürüyüş herkesin hakkıdır diyor. Bizim yapacağımız ilk yargı reformunda Allah’ın izniyle göreceksiniz savcıyla avukatı aynı düzeye indireceğiz. Hakimin yanında savcı olmaz. Ne demek hakimin yanında savcı? Avukatla savcı yan yana olacak karşılıklı hakim yukarıda olacak." İfadelerini kullandı.