Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Gıda Bilim Kurulu ile televizyon ekranlarından ve sosyal medyadan yapılan yanlış yönlendirmelere izin verilmeyecek. İnsan sağlığı ile oynanarak haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birisi çıkıyor diyor ki domates yemeyin kanser yapar. Körfez bölgesinin yağını yemeyin zehir var içinde falan filan. Peki bir bilim kurulu oluşturalım bununla alakalı. O bilim kurulu da sorsun bakalım siz böyle dediniz de hangi bilimsel çalışmaya dayanarak bunu söylüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Gıda terörizmine savaş açtık"

Ürün sahteciliğine karşı yürütülen çalışmalar da Pakdemirli'nin gündemindeydi.

Gıda terörizmine karşı savaş açtıklarını belirten Pakdemirli, topladıkları verileri toplumla paylaştıklarını, bununla ilgili bir yasa tasarılarının olduğunu ve bugünlerde yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Pakdemirli, yasayla, meslekten mene kadar bir cezai durumun ortaya çıkacağını söyledi.