Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temmuzun ilk haftası yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteklemelerini tamamlayacaklarını belirtti.

Pakdemirli, "Bu kapsamda üreticilerimize 700 milyon TL daha ödeme yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.