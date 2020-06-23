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Bakandan üreticilere müjde: 700 milyon TL daha ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteklerini temmuzun ilk haftası tamamlayacaklarını belirterek, bu kapsamda üreticilere 700 milyon TL daha ödeme yapacaklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temmuzun ilk haftası yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteklemelerini tamamlayacaklarını belirtti.
Pakdemirli, "Bu kapsamda üreticilerimize 700 milyon TL daha ödeme yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:10
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