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Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
13 Mayıs 2019 Pazartesi 15:27 - Son Güncelleme 13 Mayıs 2019 Pazartesi 15:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti.
Dün iki liderin bir araya geleceği ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasını konuşacakları öğrenilmişti.
İki lider saat 15.00 sıralarında İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Kaynak: AA
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