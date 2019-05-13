Dün iki liderin bir araya geleceği ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasını konuşacakları öğrenilmişti.

İki lider saat 15.00 sıralarında İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA