Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz COVID-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.

Aşı olduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.