Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu 3. doz aşıyı oldu
[Fotoğraf: Kemal Kılıçdaroğlu/Twitter]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3. doz COVID-19 aşısını yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz COVID-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.
Aşı olduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim. pic.twitter.com/EiD0fak0Dz— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2021
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Koronavirüs Aşısı
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