Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan- Zelenski görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Ukrayna İletişim Başkanlığı
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