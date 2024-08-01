Kemal Öztürk: Haniye'nin son sözleri 'Biz sadece Allah'a inanıyoruz' oldu

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.

Gazeteci Kemal Öztürk, İsmail Haniye ile 16 Temmuz'da röportajı yaptı.

Kalleş suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye ile son röportajı yapan Gazeteci Kemal Öztürk TRT Haber'de soruları yanıtlıyor:

Bütün dünya Haniye'yi 40 bin vatandaşını kaybetmiş lider olarak görüyor. Omuzlarında dünyanın yükü var desek yeter

Bizler işgal altında yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya girebilmek için İsrail'den izin almanız gerekiyor. Batı Şeria'da yaşayan 50 yaşında bir amca 'ben hiç Mescid-i Aksa'yı görmedim.' dedi. Bu insanlar böyle ortamda büyüdüler ve köleleşmediler. Filistinliler dünyada asimile edilemeyen nadir milletlerdendir.

Biliyorsunuz Haniye, Katar'da sürgün hayatı yaşıyordu. Sürgün hayatı böyle bir şey. Cenaze namazınızı Tahran'da kılıyorlar. Defninizi Doha'da yapıyorlar. Topraklarınıza gidemiyorsunuz. Ölünüzün bile girmesine izin vermiyorlar. Yakınlarınız, çocuklarınız Gazze'den çıkıp cenaze namazını kılamıyor, mezarınıza gelip dua edemiyor. İşte Filistin davası böyle bir şey.

Kemal Öztürk, Hanye'nin "Biz 7 Ekim'den önce Filistin'de öldürülmüyor muyduk?" sözlerine vurgu yaptı.

Haniye'nin röportajda son cümlesi "Biz sadece Allah'a inanıyoruz. Bu uğurda canımızı feda etmeye de hazırız." oldu.

Kemal Öztürk, Haniye'nin bu sözlerden 15 gün sonra şehit olduğunu söyledi.

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