Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.08.2024 13:32

İletişim Başkanlığı: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil

İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya platformlarında yer alan gerçek dışı haberleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak, İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini sarf ettiği iddiasını yalanladı.

Haniye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Haniye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediği vurgulanan açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. 

 

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı İsmail Haniye Sosyal Medya Hamas
Sıradaki Haber
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Haniye'nin cenaze töreni dünya basınında
14:51
Bodrum'da orman yangını önlemleri
14:27
Kremlin: Ukrayna’ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri çok değiştirmez
14:48
Kemal Öztürk: Haniye'nin son sözleri 'Biz sadece Allah'a inanıyoruz' oldu
14:14
YÖKDİL sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
14:23
Güney Kore: Kuzey Kore'deki selde ölü veya kayıp kişi sayısı bini aşmış olabilir
Demirci Turan usta 51 yıldır çekiç sallayıp tarım aleti imal ediyor
Demirci Turan usta 51 yıldır çekiç sallayıp tarım aleti imal ediyor
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor
İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ