Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle 28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Duran sosyal medya hesabından yapılacak görüşmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı icra edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın” seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Heyetler arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir."