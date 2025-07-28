Cevdet Yılmaz: Yeni ticaret koşulları yatırım kararlarını da etkileyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve AB arasında varılan ticaret anlaşmasını değerlendirdi.
Anlaşmanın küresel ekonomide belirizliklerin azalması bakımından olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Yılmaz, içeriğinin ve etkilerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Yılmaz, şöyle devam etti;
Çerçeve anlaşma yapılmış olsa da bazı detayların zamanla netleşeceği anlaşılmaktadır. Gerek ABD
gerekse AB’nin Çin
başta olmak üzere diğer önemli ticaret ortakları ile yapacakları anlaşmalar ile küresel düzeyde yeni bir ortam oluşmuş olacaktır. Yeni ticaret koşulları sadece ticareti değil, yatırım kararlarını, tedarik zincirlerini ve lojistik hatları da etkileyecektir.
Tüm bu gelişmelerin ülkemiz ekonomisine muhtemel etkilerini yakından takip ediyoruz. AB ile gümrük
birliği, bir çok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları, ABD ile dengeli ticareti ve önemli ticari hedefleri olan bir ülke olarak; yeni ortamın getireceği fırsatları değerlendirmek, tehditlere karşı tedbirler almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan ABD ile ikili ticaret müzakerelerini gündemimizde tutuyoruz.