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Gündem
AA 28.07.2025 12:30

Sabiha Gökçen Havalimanı 7 rekor birden kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dün 157 bin 630 yolcuya hizmet vererek, yolcu ve uçuş trafiğinde 7 rekora birden imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 7 rekor birden kırdı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda dün başta dış hatlar yolcu ve uçuş rakamları olmak üzere önemli artışlar yaşandı ve 7 ayrı kategoride birden rekor kırıldı.

Havalimanının bu en yoğun gününde 157 bin 630 misafire hizmet verilirken, toplam yolcu ve uçuş sayısıyla birlikte dış hat gelen ve giden yolcu, gelen uçuş sayısı, dış hat toplam uçuş ve yolcu sayısında da rekor yaşandı.

Yurt dışı uçuş verilerinde en son 20 Temmuz'da ulaşılan rekorlar dün yenilendi. Buna göre, dış hatlar gelen yolcu sayısı 43 bin 864'ten 44 bin 446'ya, uçuş sayısı da 234'ten 237'ye yükseldi. Dış hatlar giden yolcu sayısı da 41 bin 969'dan 43 bin 499'a çıktı. Böylece, 20 Temmuz'da 85 bin 833 olan dış hatlardaki toplam günlük yolcu sayısı 87 bin 945'e ulaştı. Dış hatlar toplam uçuş sayısı da 475 olarak kayıtlara geçti.

"Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" sayesinde yolcular konforlu bir seyahat deneyimi yaşıyor

ISG'de, geçen yıl yaklaşık 34 milyon avro yatırımla hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin olumlu etkileri sayesinde yolcular konforlu ve rahat bir seyahat deneyimi yaşıyor.

Terminalde mevcut yolcu trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen bir dizi yenileme çalışması sonucunda, güvenlik ve pasaport süreçlerinde yapılan teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, sürekli iyileşen hizmet kalitesiyle yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkan ISG, İstanbul ve çevresini 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.

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Sabiha Gökçen Havalimanı
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