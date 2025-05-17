Kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Piri Reis Mahallesi mevkiinde bulunan Yelkenkaya'da bir genç, balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine 20 metre yükseklikten düşen genç adamı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Darıca’da kayalıklardan düşen vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımızca kurtarıldı. Perşembe günü saat 20.09’da, 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan ihbarla; Kocaeli’nin Darıca ilçesi, Bayramoğlu mevkiinde bir vatandaşımızın yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü ve bulunduğu konumdan karadan tahliye edilememesinin üzerine; vatandaşımızın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığımızca; KB-93, TCSG-10 ve TCSG-312 lastik botları hızla görevlendirildi.

"Kazazede, ekiplerimizce yapılan titiz çalışmayla kurtarıldı"

Kazazede V.B.K. sağlıklı ve bilinci açık şekilde sedye ile tahliye edilerek Darıca Sahil Güvenlik İskelesi’nde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun.