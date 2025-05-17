Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı

İstanbul Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin sağlık altyapısına sağlık altyapısına önemli katkılar sunması beklenen hastane, 102 bin metrekarelik kapalı alanı, 705 yatak kapasitesi ve 88 poliklinik odasıyla Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliğini taşıyor.

Kişiye özel tedavi süreçleri planlanacak

Yüksek teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleri, modern klinikler, özel rehabilitasyon alanları ve çok disiplinli ekip yapısıyla öne çıkan hastanede, yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası fonksiyonel destek ihtiyacı bulunan ya da ortopedik engellerle yaşamını sürdürenler için kişiye özel tedavi süreçleri planlanacak.

İleri rehabilitasyon teknolojileriyle dikkat çekiyor

Hastaların fiziksel iyileşmesinin yanı sıra ruhsal ve sosyal destek ihtiyaçlarının da karşılanacağı bütüncül bir yaklaşımla hizmet verecek olan hastane, ileri rehabilitasyon teknolojileri ve robotik tedavi sistemleriyle dikkat çekiyor.

Eğitim ve araştırma misyonu da taşıyor

Aynı zamanda eğitim ve araştırma misyonu da taşıyan kurum, sağlık personelinin yetiştirilmesine katkı sunacak, bilimsel çalışmaları destekleyecek bir merkez olarak faaliyet gösterecek.

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, hasta memnuniyetini önceleyen yenilikçi ve çağdaş hizmet anlayışıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin sağlık vizyonuna önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.