Kayak merkezlerinde, JAK timleri tatilcilerin güvenliği için teyakkuzda

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

23 kayak merkezinde 5 bin 482 arama, kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi

Açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığımızın sorumluluk sahasında bulunan 23 kayak merkezinde, 1 Kasım 2024-11 Şubat 2025 tarihleri arasında toplam 5 bin 482 arama, kurtarma ve tahliye faaliyeti gerektiren olay gerçekleştirildi." bilgisine yer verildi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) 8 arama kurtarma timi (JAK) ile il jandarma komutanlıkları tarafından görevlendirilen 24 arama kurtarma timinin 7 gün 24 saat görev aldığı belirtilerek, "Meydana gelen kazalarda 3 bin 24 vatandaşımız sağ, 3 bin 776 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığımız her zaman aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde." ifadesi kullanıldı.