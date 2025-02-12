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Gündem
AA 12.02.2025 07:57

Bakan Uraloğlu, Cenevre'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakan Uraloğlu, Cenevre'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarda bulundu.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Dimitris Mandalozis ile görüşmesine ilişkin X'ten paylaşımda bulunan Uraloğlu, "Uluslararası taşımacılığı değiştirecek ve geliştirecek itici güçler hakkında fikir alışverişi yaptık. IRF ile işbirliğimizi imkanlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ve heyetiyle de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sadegh ile ulaştırma ve lojistik alanında işbirliğini güçlendirme, bölgesel bağlantıyı artırma ve sürdürülebilir altyapı projelerini hayata geçirme konularını ele aldıklarını kaydeden Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ortak projeleri geliştirerek ticaret ve ulaştırma koridorlarımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini artırma hedefimizi sürdüreceğiz"

Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ile de görüştüklerini belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki işbirliğini artırma hedefimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

BMAEK İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, sürdürülebilir ulaştırma, bölgesel işbirliği ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını aktardı.

Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ulaştırma koridorlarının genişletilmesine yönelik ortak çalışmalarımızı değerlendirdik. BMAEK ile işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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