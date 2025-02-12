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TRT Haber 12.02.2025 08:07

İzmir'de mali suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Hücre-11" operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İzmir'de mali suç örgütlerine operasyon: 23 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu "Hücre-11 operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı verdikleri paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defterleri ele geçirildi.

"Tefecilere göz açtırmayacağız"

Yerlikaya, "Organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız devam edecek." dedi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İzmir Suç Örgütü
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