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Gündem
AA 21.11.2024 06:07

Katar Emiri Al Sani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya geldi.

Katar Emiri Al Sani, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo tarafından havaalanında karşılanan Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Nariño'da Petro ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, görüşmede, Kolombiya ile Katar arasındaki ortaklığın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığın bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm, limanlar, spor ve haberleşme alanlarında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında, Kolombiya ile Katar arasındaki ortak girişimlerin kolaylaştırılması ve iş dünyası liderleri ile ticaret odalarının alışverişinin teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, her iki ülkenin de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na yönelik müzakereleri ilerletme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla ise Kolombiya Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü (DİAN) ile Katarlı muadili arasında vergilendirme ve gümrük konularında işbirliğini güçlendirmek için diyalog kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Gündemde Gazze'deki insani kriz de vardı

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Taraflar, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına odaklanarak bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı görüşmelerde bulunmuş ve düşmanlıkların kalıcı ve sürdürülebilir şekilde durdurulması, silahlı çatışmalarda uluslararası hukuka ve insani ilkelere uyulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi gerektiğinin altı çizildi." ifadesine yer verildi.

Katar tarafından yapılan açıklamada ise Kolombiya'nın Doha'da büyükelçilik açma kararından memnuniyet duyulduğu ve bu kararın iki ülke diplomatik ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın, Kolombiya'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere karşı duruşunu ve iki devletli çözüme yönelik devam eden desteğini takdirle karşıladığı aktarıldı.

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