Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, çalışma ziyareti için Türkiye’ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani'nin bugün ve yarın Türkiye'de olacağı ifade edildi.
Ziyarette ikili ilişkilerin yanısıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konular ele alınacağı aktarıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Katar
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