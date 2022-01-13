Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Devleti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani'nin bugün ve yarın Türkiye'de olacağı ifade edildi.

Ziyarette ikili ilişkilerin yanısıra, başta Afganistan olmak üzere bölgesel konular ele alınacağı aktarıldı.