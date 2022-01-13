Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021'in 'Meteorolojik En'lerini" açıkladı.

Veriler, Türkiye genelinde bin 888 istasyondan alınarak değerlendirildi.

Geçen yılın en sıcak ve en soğuk yerleri belirlendi.

20 Temmuz'da 49,1 derece ile sıcaklıkta zirveyi gören Şırnak Cizre'yi, 47,8 derece ile Diyarbakır Bismil ve 47 derece ile Mardin Nusaybin izledi. İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklıkta birinci 45,1 derece ile Aydın oldu.

Termometrelerin sıfırın altında 39,2 dereceyi gösterdiği Van Çaldıran'ın ardından, en düşük sıcaklık değeri sıfırın altında 36 derece ile Ağrı Taşlıçay'da ölçüldü. İl merkezlerinde kaydedilen en düşük sıcaklık değeri sıfırın altında 34,5 derece ile Ağrı'ya ait.

2021 yılının en yüksek kar kalınlığı Van Bahçesaray Kirapit Tepesi'nde 200 santimetre olarak kayıtlara geçti.

2021 yılının günlük toplam yağış miktarında rekor Antalya'nın oldu. Antalya Kemer Ovacık Köyü'ne 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü.