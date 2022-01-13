Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.