Duman 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.01.2025 12:53

Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.

Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Kartalkaya'da yanan otelin müdürü "kimseyi uyandırmayın" demiş
Kartalkaya'da yanan otelin müdürü "kimseyi uyandırmayın" demiş

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

ETİKETLER
Yangın Bolu
Sıradaki Haber
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
Trump: Siz söyleyin olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
13:43
Fransa, Grönland'a askeri birlik göndermesinin söz konusu olmadığını belirtti
13:40
İşgalci İsrail ordusu, 11 gündür Batı Şeria'ın kuzeyindeki kuşatma ve saldırılarını sürdürüyor
13:36
İsrail hapishanesinde 20 yıl kalan Filistinli Cear, esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu
13:34
Yunanistan Parlamentosu ikinci tur seçimde de cumhurbaşkanını belirleyemedi
13:01
İsrail basınına göre, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı bugün açılacak
Katil İsrail'in Cibaliye'de yaptığı yıkım gün yüzüne çıktı
Katil İsrail'in Cibaliye'de yaptığı yıkım gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ