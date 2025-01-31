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Gündem
AA 31.01.2025 11:17

Türkiye genelinde hava kalitesi anlık izleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 382 sabit istasyon ve 4 mobil araçla Türkiye genelinde hava kalitesini 7 gün 24 saat anlık izliyor.

Türkiye genelinde hava kalitesi anlık izleniyor

Bakanlık, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı ile ülkenin hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda 382 izleme istasyonu ve 4 mobil hava kalitesi ölçüm aracı, ülke genelindeki hava kalitesini anlık ölçüyor.

İstasyonlardan elde edilen veriler, sisteme iletiliyor ve ölçülen hava kalitesi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriliyor.

Verilere göre, şehirlerin kükürtdioksit, karbonmonoksit, partikül madde (PM10 ve PM2,5), azotoksitler ve ozon gibi önemli hava kirleticilerinin kaynakları belirleniyor ve çevre kirliliğine neden olan tesislere yönelik denetimler yapılıyor.

Türkiye genelinde hava kalitesi anlık izleniyor

"6 kirletici parametreyi ölçüyoruz"

Bakanlık ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve Daire Başkanı Soner Olgun, yaptığı açıklamada, vatandaşların soluduğu havanın kalitesi hakkında bilgi sahibi olması için böyle bir sistem geliştirildiğini belirtti.

Türkiye genelinde 382 ölçüm istasyonu ve istasyonun olmadığı yerlerde 4 mobil hava kalitesi aracının bulunduğunu anlatan Olgun, istasyonların şehirlerin merkezi yerlerine kurulduğunu ve hava kalitesinin bu noktalardan ölçüldüğünü söyledi.

Olgun, "Bu istasyonlarda kükürtdioksit, karbonmonoksit, partikül madde (PM10 ve PM2,5), azotoksitler ve ozon olmak üzere 6 kirletici parametreyi ölçüyoruz. Bu parametrelerden elde edilen veriler anlık olarak izleme merkezimize aktarılıyor." diye konuştu.

"Havayı unsurlara denetim yapıyoruz"

Elde edilen verilerin iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli olarak kategorilendirildiğini, olumsuz hava kalitesinin neden olabileceği durumlara karşı vatandaşlara sağlık uyarısında bulunulduğunu ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Ayrıca istasyondan elde ettiğimiz verileri, Türkiye olarak yıllık Avrupa Çevre Ajansına raporlama yükümlülüğümüz var. Türkiye İstatistik Kurumuna da hava kalitesini iletiyoruz. Verileri politikamıza yön vermesi amacıyla bakanlığın merkez teşkilatına, problemli bölgelerde üreteceğimiz çözüme yön verilmesi adına düzenli raporluyoruz. Elde edilen veriler denetimlerde kullanılıyor. Problemli bölgeleri veriler üzerinden belirliyoruz ve havayı kirleten unsurlara denetim yapıyoruz."

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kirliliği Hava Kalitesi
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