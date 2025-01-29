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DHA 29.01.2025 15:25

Kartalkaya'da yanan otelin müdürü "kimseyi uyandırmayın" demiş

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'de çalışan Tuni Urhan, yangın sırasında otel müdürünün, "Kimseyi uyandırmayın, yangın alarmlarını kapatın" talimatı verdiğini belirtti.

Kartalkaya'da yanan otelin müdürü "kimseyi uyandırmayın" demiş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Otelde çalışan ve babasıyla birlikte yangın sırasında işletmede bulunan Tuni Urhan, o gece yaşananları anlattı.

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"Yangın saat 03.00'te çıkmadı"

Urhan, otelde bulunan babasını aradığı sırada saatin 03.00'e yaklaştığını ve yangının 03.30'da başladığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kartalkaya'da yanan otelin müdürü "kimseyi uyandırmayın" demiş

Mutfak ile restoran arasında geçiş bulunduğunu belirten Urhan, "Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu. Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4’üncü kattan 6’ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. 'Yardım edin', 'Kimse yok mu', 'Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu' diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu" dedi.

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"Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler"

Tuni Urhan, dışarıya çıkmayı başardıktan sonra otelde bulunan babasını telefonla aradığını ifade ederek şunları söyledi:

"Babama ulaştım 'Yanıyoruz çıkın hemen' dedim. Onlar 3'üncü katta kalıyorlar. 'Yangından haberiniz yok mu' dedim, 'Yok' dedi. 5 dakika sonra babamı tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. 'Ne pantolonu hemen çıkın' dedim. Babam odada beş kişi kalıyorlar. Bir tanesi çamaşırhanenin şefi ve orada çalışan insanlar. Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi yok.”

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"Yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor"

Yangının kızgın yağdan kaynaklandığını öğrendiklerini belirten Urhan, yangını söndürmeye çalışırken bacaların tıkalı olması nedeniyle donmuş yağların alev aldığını ifade etti.

Urhan, "Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, 'Sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin' dedi" ifadelerini kullandı.

 

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