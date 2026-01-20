Açık -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.01.2026 19:41

Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
[Fotograf: AA]

Kurtulmuş, TBMM Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı Altınok, hazırladıkları raporu Kurtulmuş’a sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletin büyük acılar yaşadığı bu elim hadisede hiçbir unsurun karanlıkta kalmaması için titizlikle yürütülen düzenli ve kapsamlı çalışmalar dolayısıyla komisyon üyelerine teşekkür etti.

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
20:19
Suriye'de terör örgütü YPG'ye tanınan süre çerçevesinde ateşkes ilan edildi
19:49
Kurtulmuş: Bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmıştır
19:44
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Şam yönetimi DEAŞ'a karşı mücadelede istekli
19:27
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
FOTO FOKUS
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ